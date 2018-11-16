В Киеве активно делят шкуру неубитого “автокефального” медведя
Главным храмом еще не созданной автокефальной поместной Украинской православной церкви после получения томоса от патриарха Варфоломея может стать Малая (Теплая) София, Андреевская церковь или Владимирский собор в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Радио НВ.
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“В Киеве есть несколько знаковых мест, знаковых храмов, каждый из которых может претендовать на статус кафедры – или временно, или постоянно. София Киевская у нас достопримечательность – там и до сих пор практиковались, но только знаковые, литургические, торжественные, богослужения. Может быть и в этом случае. Рядом есть Теплая София (или Малая София – бывшая трапезная церковь Софийского монастыря в Киеве – ред.), так называемая. Можно там служить на постоянной основе, там уже есть приход Киевского патриархата. Андреевская церковь завершает реставрационные работы, и там можно править. Владимирский собор работает, не сбавляя темпов”, – отметил вице-премьер.
По его словам, этот вопрос будет решать церковная община.
Ранее бывший пресс-секретарь покойного предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания “автокефальной” УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Со своей стороны в непризнанном “киевском патриархате” заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс.
Между тем, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, в Киев приехал представитель Константинополя – митрополит Галльский Эммануил, который должен возглавить Объединительный собор автокефалистов.
Метки: Автокефалия, Вячеслав Кириленко, мнение
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