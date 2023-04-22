В Киеве анонсировали атаки на российские АЭС

Вадим Москаленко.  
22.04.2023 18:09
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Чтобы отомстить за потерю Запорожской атомной станции, укронацисты должны захватить или уничтожить АЭС, находящиеся на территории РФ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы отомстить за потерю Запорожской атомной станции, укронацисты должны захватить или уничтожить АЭС, находящиеся...

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«Мы чётко понимаем, что, если вы хотите делать какие-то вещи против нашей атомной станции, но ведь вы имеете и собственные атомные станции, на территории РФ. И почему-то русские думают, что мы туда не полезем.

А если будет поставлена задача, и будут правильно взвешены риски, то мы можем также сделать захват их атомных станций.

На войне, если вы шантажируете, то и мы не будем джентльменами, подставляющими щёку, если вы нас ударили. Мы с разворота лупанём и рукой, и ногой. Они воспринимают только силу.

У них также есть атомные станции. И в некоторых моментах проще не освобождать ЗАЭС, а захватить или вывести из строят атомную станцию на территории РФ, вот и всё», – сказал Кривонос.

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