В Киеве анонсировали «бавовну» в Москве

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Новости Украины

«Укроборонпром» полным ходом ведет разработки с целью нивелировать превосходство России в ракетах и БПЛА.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны более активизировать работу над созданием своих БПЛА или ракет с дальностью полётов 1000 километров. Потому что пока что мы можем достать Белгород, но не Москву, столицу. В то время, как Россия может с помощью дронов и управляемых ракет доставать и Киев, и города Западной Украины, и бить по логистическим цепочкам, например, при перевозках западной военной помощи на восточный фронт. Так что надо быстрее. Я знаю, что такая разработка идёт в «Укроборонпроме», есть успехи, однако нужно это довести до готовности, и тогда преимущество в дальнобойности управляемых ракет и в дронах будет нивелировано», – заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

В свою очередь политический эксперт Николай Давидюк дал оптимистические оценки разработкам «Укроборонпрома».

«Некоторые инсайдеры говорят, что наш дрон может лететь даже 1200, он проходит финальные разработки, и это украинский ответ и на «Шахедов», и на использование Россией ракет. Я думаю, что кроме «Укроборонпрома» нам нужно шире смотреть. Например, взяли Богуслаева. Только за продажу двигателей российских самолётов, или, возможно, в том числе, за продажу секретов, которые у него есть, потому что он изготавливает, в том числе, ещё и двигатели для «Байрактаров». Опять-таки, «Байрактары» с нашими двигателями, давайте смотреть начинку, может, и мы такое можем сделать, имея свой беспилотник на базе «Укроборонпрома», можем ли мы дальше делать что-то более современное. Не только для себя. В будущем и на экспорт. Это десятки миллиардов рынка, которые нас ожидают. К сожалению, война стала лучшей рекламой для нашего оружия.

Однако то, что работа там ведётся и ответ будет, скажем так, думаю, не за горами «бавовна» и в Москве. Из Харькова до Москвы лететь 750 километров», – сказал Давидюк.