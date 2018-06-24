24.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве анонсировали начало войны за Крым

На украинском ТВ заявили, что удержать Крым в составе Украины могло лишь вооруженное сопротивление и «поезда дружбы» с националистами, приехавшие на полуостров. Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил одиозный боевик, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, устроить националистические погромы в Крыму в 2014-м году не позволила вялая позиция находящейся в то время в Киеве украинской власти.

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«Был шанс не допустить аннексии Крыма упущен тем руководством страны, это факт. Потому что если бы украинцы поехали к своим братьям, братьям-украинцам, братьям крымским татарам, которые живут в Крыму – украинцы из центра Украины, из Надднепрянщины, из Галичины, и остановили поход русского мира, остановили бы. В тот момент можно было остановить гражданским образом.

Я хочу напомнить 1993-й год, когда в Севастополе русский мир расцветал, когда пытались объявить Севастополь русским городом, туда приехал «поезд дружбы», и поубегали все эти активисты русского мира как крысы. Это факт исторический, не байка.

Потому, к сожалению, руководство страны тогда было потеряно, к сожалению, не было политической воли оказывать сопротивление любое. Возможно, нужно было и вооруженное. Не возможно, а надо было оказывать», – заявил Мосийчук.

Радикал также уверен, что и сегодня для «возвращения» полуострова Украина должна действовать военным путем: «Борьба за освобождение Крыма – это не только поддержка крымских татар, но и поддержка украинцев, которые в Крыму оккупированном находятся. В конце-концов, если кто-то думает, что Крым удастся освободить исключительно дипломатическим путем – не верьте, не удастся. Военно-дипломатическим, нужно сказать людям правду… Еще ни одна война не заканчивалась освобождением территории чисто дипломатическим путем».