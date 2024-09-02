В Киеве анонсировали небывалые потери в сентябре

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В ближайшие недели крупная группировка ВСУ на Донбассе может оказаться в окружении, а города Красногоровка и Торецк – полностью освобождены армией России.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началось давление на Купянском направлении. Вот здесь Макеевка, в которую российские войска сегодня зашли. В районе Песчаное и Новосельское украинские войска находятся в полуокружении. А это уже река Оскол. Если российская армия прорвется здесь к реке, то наша группировка на левом берегу окажется разрезана на две части, Купянскую и Боровскую. Кроме того, военные наши говорят, что появился полк Ахмат в Волчанске. Возможно, стоит ожидать усиления штурма в Волчанске. Россия пытается оказывать одновременно вот такое давление на всю линию фронта», – сказал Бортник.

«С учётом того, что нам не хватает резервов, и мы вынуждены латать дыры, перебрасывая, отпарывая одну латку, одну бригаду или несколько бригад, и перенося её в другое место, пришивая её в другом месте, потом снова отпарывая и перешивая её на новую дырку. Вот это латание фронта мы сегодня наблюдаем. Но самая большая опасность в районе Угледара. Военные специалисты, в том числе и западные, пишут, что при таком раскладе событий, уже в сентябре может начаться битва за Покровск. И на протяжении сентября Украина может полностью потерять уже район Красногоровки, и потерять Торецк», – добавил он.