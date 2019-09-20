В Киеве анонсировали новую конституцию «Великой Украины» с включением земель соседних государств

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина в будущем может претендовать на территории, которые сейчас находятся под юрисдикцией соседних стран, для чего в Конституцию необходимо внести новое понятие.

Такое мнение в ходе круглого стола высказал украинский политический аналитик Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делать Украине сейчас? Я думаю, что необходимо поговорить о том, стоит ли ввести в обиход, в конституционное поле понятие так называемой Великой Украины. Об этом в Румынии мечтают, Венгрия мечтает, также Польша.

Поляки вообще ввели понятие «kresy zachodniе». Они официально пишут, где родился – родился в польских «кресах заходних». В тот момент территория Польши, сейчас территория Украины, намекая на то, что они претендуют теоретически на эти территории. Хотя формально и нет», – отметил Чаплыга.

При этом, по его мнению, территория Украины выходит далеко за пределы политической границы.

«Так же и Украине, возможно, есть смысл выписать те территории, которые сегодня под нашим контролем и территории, которые мы исторически потеряли или в силу отсутствия военной мощи защитить их, или в силу информационных провалов удержать не смогли.

Профиксировав это, установим цель, к чему мы идем. То есть, какую территорию мы считаем своей, кем она по факту сейчас контролируется. И это дает возможность, перекрыть все черные и серые потоки, которые идут с гибридными территориями, с гибридным бизнесом вне правового поля Украины. Сделать это все открытым и понятным.

В Конституции честно признать, что есть территории, которые мы не смогли защитить. Это наша боль и трагедия. Мы будем возвращать. Вот эти территории, на которые мы претендуем, возможно, прописав это под понятие «Великая Украина» – большие территории, чем у нас были, тем самым претендовать на что-то большее.

Это психологически нормально, если мы говорим об определенной будущей экспансии. Может сейчас это смешно, но на самом деле все возможно в будущем», – бредит эксперт.