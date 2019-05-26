26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Криминал, Политика, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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В Киеве анонсировали скорый арест активов Порошенко

Экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиваться ареста всех задекларированных активов бывшего президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом юрист щаявил в интервью каналу 112. Украина.

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Для этого он инициирует соответствующее обращение Государственного бюро расследований Украины в суд в качестве превентивной меры по одному из расследуемых уголовных дел.

“Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течении нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, что бы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей”, — заявил бывший замглавы АП.

Напоминаем, Портнов подал в ГБР третью заявление о преступлениях Порошенко.

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