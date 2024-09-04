В Киеве анонсировали удары по восточному флангу НАТО

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В конце октября-начале ноября Россия может начать нанесение ударов по логистическим узлам Западной Украины и восточному флангу НАТО.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце октября-начале ноября Россия может начать нанесение ударов по логистическим узлам Западной Украины...

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«Эскалация сейчас развивается. Сколько это по времени? Я думаю, это до ноября месяца. До 4-5 числа. Я думаю, что когда будет… во время подсчёта голосов в США – будет самая эскалационная составляющая.

Я даже боюсь эти слова говорить, но это не связано с ядеркой. Все это конвенциональное оружие, но возможно, будут даже удары по восточному флангу НАТО. Все, что связано с логистикой для нас, и того подобного», – сказал Стариков.

«Если дальше такая эскалация будет, то к концу октября будут наноситься удары по логистическим путям, которые идут с восточного блока НАТО на Западную Украину. И оно всё ближе будет подходить, естественно, что-то туда залетит.

А тут ведь вопрос такой, если будет принято решение, и начнут сбивать российские ракеты, тут очень важно, потому что пойдут ли другие страны НАТО воевать, выполнять статью пятую в ядерной войне? Я не уверен. Ну, сумасшедшие пойдут. Но сумасшедшие будут уничтожены», – добавил полковник.

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