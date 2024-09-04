В Киеве анонсировали удары по восточному флангу НАТО
В конце октября-начале ноября Россия может начать нанесение ударов по логистическим узлам Западной Украины и восточному флангу НАТО.
Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эскалация сейчас развивается. Сколько это по времени? Я думаю, это до ноября месяца. До 4-5 числа. Я думаю, что когда будет… во время подсчёта голосов в США – будет самая эскалационная составляющая.
Я даже боюсь эти слова говорить, но это не связано с ядеркой. Все это конвенциональное оружие, но возможно, будут даже удары по восточному флангу НАТО. Все, что связано с логистикой для нас, и того подобного», – сказал Стариков.
«Если дальше такая эскалация будет, то к концу октября будут наноситься удары по логистическим путям, которые идут с восточного блока НАТО на Западную Украину. И оно всё ближе будет подходить, естественно, что-то туда залетит.
А тут ведь вопрос такой, если будет принято решение, и начнут сбивать российские ракеты, тут очень важно, потому что пойдут ли другие страны НАТО воевать, выполнять статью пятую в ядерной войне? Я не уверен. Ну, сумасшедшие пойдут. Но сумасшедшие будут уничтожены», – добавил полковник.
Спасибо!
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