В Киеве анонсировали языковые бунты по всей стране

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Согласно принятому Киевом законодательству, все украинские чиновники должны использовать исключительно украинский язык.

Об этом в эфире канала «Наш» заявила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она выразила недоумение, что депутаты депутаты ВР Максим Бужанский и Олег Волошин, зарегистрировавшие законопроект, позволяющий выступления в парламенте на русском языке.

«Это вынесение за скобки депутатов, они что, каста неприкасаемых? Пока у нас в Конституции есть норма, что на Украине единый государственный язык украинский, обязанность людей, которые представляют государство, должны свободно владеть государственным языком и использовать его в публичном пространстве», – сказала Верещук.

На что экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко напомнила, что та же статья украинской Конституции гарантирует свободное развитие русского языка.

«Свободно владеем и что, где право мое. Вы же читаете только первую часть статьи №10, а дальше, что – государство гарантирует свободное развитие русского языка», – отметила Бондаренко.

«Народный депутат Бужанский, выступая на ток-шоу, имеет право говорить на русском, а выполняя государственные дела – нет», – настаивала на своём член «Слуги народа».

После чего эксперт Валентин Землянский напомнил, как принималась изменения в конституцию о стремлении в НАТО и ЕС, и предложил таким же образом провести и второй государственный язык.

«Депутат Бужанский представляет русскоязычных граждан. Относительно изменений в Конституцию, стремление в НАТО и ЕС было внесено по щелчку, что мешает внести второй государственный русский язык, потому что половина граждан говорят на русском. Чтобы вы знали, в киевских вузах китчем является говорить на русском языке, вот к этому привели ваши запреты и тотальная украинизация которую вы проводите.

Где мой ребенок может получить образование на русском языке? С 1 сентября 2020 года обучение в любой школе любой формы собственности должно проводится на украинском языке, и я хочу, чтобы мой ребенок реализовал право обучение на русском языке», – возмутился Землянский.

В свою очередь, Бондаренко рассказала, что националисты насильственно переводят все школы на украинский язык, не спрашивая мнения детей, родителей и учителей, что приведёт к бунтам в начале осени этого года.

«Националисты насильственно переводят все школы на украинский язык, не спрашивая у детей, родителей и учителей. У вас буду бунты к сентябрю. С 2023 года запретят обучение на других языках, а с 2020 только по отношению к русскому языку, в чем заключается подлая дискриминация русских детей.

Это ваш закон, и вы за него голосовали вы лишили детей русскоязычного населения право получать образование, а их родители налогоплательщики, за что вы так унижаете людей?», – пообещала экс-депутат.