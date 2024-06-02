В Киеве анонсировали закупку еще 20 тысяч дронов. Утверждают, что все они сделаны на Украине

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Почти 100% дронов для ВСУ сегодня, в отличие от первого года войны, сегодня разрабатывают на Украине, сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

«Дроны. Приоритет также очень важный. Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике», – заявил чиновник в интервью SMALL TALK на ютьюб-канале ведомства.

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По его словам, агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через систему Prozorro на закупку 20 тыс. дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд. гривен.

По его словам, частично эти торги уже состоялись, и «Минобороны получило хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. Дронов».

«Прошли торги и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тыс. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы двигаемся по этому пути» – обещает Клименков.