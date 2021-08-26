В Киеве анонсировали жестокую войну перевозчиков с «АТОшниками»

26.08.2021 19:10 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Местные власти на Украине не компенсируют из своих бюджетов льготы для участников карательной операции в Донбассе, а перевозчики, в свою очередь, не хотят их возить бесплатно.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности», командир медбатальона «Госпитальеры» в составе запрещенного в РФ ДУК «Правый сектор» Яна Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая большая льгота, которой все пользуются – это льгота по коммуналке и льгота на проезд, во многих городах началась огромная проблема. Потому что это всё легло на местные бюджеты. Это никак не компенсируется, начинается война перевозчиков с бойцами и с городом, потому что перевозчики некоторые возят, но город им не компенсирует», – рассказала Зинкевич. «У города просто нет на это бюджета, а для многих она (льгота – ред.) очень важна, потому что человек может проживать в каком-то селе и добираться с двумя, тремя пересадками на работу, то есть это одна из актуальнейших льгот. Сейчас обговаривается вопрос монетизации этой льготы. Для тех, кто ею не пользуется, это, конечно, будет полезно, потому что это дополнительные деньги. А для тех, кто её активно использует, и у него несколько пересадок, это абсолютно нивелирует эту льготу, и уменьшит их возможности», – добавила депутат.

Отметим, тема бесплатного проезда на протяжении всех семи лет с начала войны на Донбассе является причиной постоянных конфликтов между украинскими боевиками и водителями пассажирского автотранспорта.