В Киеве анонсируют госпрограмму присвоения наследия Руси и переименование Украины

03.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В свое время украинская земля якобы сгенерировала появление на свет как минимум пяти наций.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил пропагандист Алексей Арестович, ранее снимавшийся в сериалах, а после Майдана объявленный украинскими СМИ «военным экспертом».

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По его мнению, Украине нужна отказаться от этнического национализма в пользу политического.

«Политический – позволяет в себя включить все, восстановить связь времен от Киевской Руси до будущей Руси какой-то. Он позволяет сказать о том, что украинская земля сгенерировала минимум создание пяти наций – польской, украинской, российской, еврейской и крымско-татарской», – сказал собеседник издания.

Он говорит, что «этот дискурс нужно перехватывать».

«Его надо перехватывать на государственном уровне, координируя как научные исследования, так и компьютерные программы, мультики для детей, голливудские фильмы, которые всему миру докажут, потому что борьба с Россией идет за историческое наследие Киевской Руси. Арабы с евреями сражаются за Храмовую гору, а мы – за Киево-Печерскую лавру.

Кончится эта борьба только тогда, когда кто-нибудь переберет на себя наследование и выстроит вот эту связь времен. Россияне у себя на Красной площади ставят памятник украинцу – князю Владимиру, снимают соответствующие фильмы. И если мы разрываем эту связь времен… а российская история начинается с 1300-х годов, в лучшем случае, то претендовать на сбор всех бывших земель Киевской Руси или Российской империи – ой, как неудобно», – считает пропагандист.

Для перезагрузки украинского государства он предлагает его переименовать.

«Собрать конституционное большинство в Верховной раде и сказать: все, с завтрашнего дня государство называется «Русь-Украина», мы начинаем государственную программу присвоения наследия Киевской Руси. Мы являемся «Русью святой», а вы там – «Русь подмонгольская». Поэтому разбирайтесь», – резюмировал Арестович.