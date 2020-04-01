В Киеве анонсируют коллапс украинского ритейла

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за карантина выходного дня украинские розничные продажи (ритейл) теряют 40-60% товарооборота, из-за чего в перспективе ожидается сокращение товарооборота в стране на 30-40%.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил основатель и руководитель Клуба торговых центров Malls Club Артем Шлапак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Игроки рынка говорят общий объем финансовых потерь трудно оценить поскольку непонятно, как долго будет продолжаться карантин выходного дня. Выходные дни для розницы – это 40-60% недельного товарооборота. Если локдаун выходного дня будет продолжаться месяц, то арендаторы торговых центов потеряют около 15 млрд грн. Розничный товарооборот в стране сократиться на 30-40%.

В период анонсированного локдауна – 3 недели – каждый торговый центр в зависимости от размера потеряет от 2 до 5 млн грн. В стране примерно 300 профессиональных торговых центров. Если мы умножим эту цифру на 300 то получим 1,2 млрд грн недополученной прибыли. За выходные», – сказал Шлапак.

А директор маркет-молла «Дарынок» Егор Верлооченко заявил, что если в декабре введут полный локдаун, то это будет означать коллапс торговли, сворачивание малого и среднего бизнеса и массовые увольнения сотрудников.

«Зимний сезон у всех ритейлеров характеризуется повышением спроса на продукцию. И заходя в зимний сезон получить локдаун выходного дня было не меньшим испытанием, чем весенний локдаун с полным закрытием ТЦ. Говоря о выходных, которые попали в ноябре под ограничение, надо понимать не 20% времени, которые можно посчитать по календарю, а 40-60% потерь, о которых говорят разные ритейлеры.

Малый и средний бизнес, который окончательно добил карантин выходного дня, сворачивается несмотря на поддержку торговых центров. Перераспределения потока на будни не произошло несмотря на то, что ТЦ продлили часы работы.

А возможный полный локдаун в декабре мы воспринимаем как коллапс, который невозможно будет преодолеть теми же способами, как это было сделано весной. Если в ноябре недоплученный оборот – это 40-60%, то недоплученный оборот в декабре – это не менее существенные суммы от годового объема.

Подобное решение в нашем случае может привести к десяткам, если не сотням увольнений, сворачиванию бизнеса наших малый и средних предпринимателей и кризису неплатежей», – сказал Верлооченко.