В Киеве анонсируют распад канонической УПЦ

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине предвещают быстрый распад канонической УПЦ после создания так называемой «Единой поместной церкви» и переход под нее 70 из 90 крупных церковных иерархов.

Об этом в эфире подконтрольного администрации президента Украины телеканала «Прямой» заявил религиовед Юрий Черноморец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, «ЕПЦ» ждут проблемы в нескольких областях Украины.

«Около 20 человек никогда не примкнут к этой Единой поместной церкви, все остальные открыты к диалогу и, на самом деле, если будет избран молодой, какой-то конструктивный предстоятель, это может быть очень быстрый процесс. Точно также, как вы помните, Коммунистическая партия развалилась. Так же может развалиться Московский патриархат в Украине и люди могут перебежать в новую церковь… Примерно восемь человек из них являются правящими архиереями в епархии, 12ь являются викарными. То есть у нас где-то в восьми областях будут проблемы некоторые», – заявил Черноморец.