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Украине ничего не остаётся, кроме как ехать по столицам Западного мира и клянчить до тех пор, пока обещанная «допомога» не поднимет переговорную позицию Киева до уровня России.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил известный своим пристрастием к спиртному экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день любые разговоры о мире являются непрактичными. Путин раскочегарил машину войны и пока не сточит об ВСУ своих 550 тысяч уе…в, которые там собрались на границе, пока не сточит всю свою военную мощь об нас, до тех пор он не захочет начинать серьёзные мирные переговоры… Что мы можем сделать в этой ситуации? Вместо шоу в швейцарских горах «саммит мира» надо проводить «саммит перемоги». Ехать в Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Иерусалим и другие страны и просить такой помощи, чтобы наша переговорная позиция поднялась», – трепался Луценко.

Он констатировал, что сейчас у Москвы намного больше козырей на случай переговоров.



«Он [Путин] контролирует кусок нашей земли, во-первых. У него есть новый союзник, кроме Ирана и Китая – Северная Корея, которая уже присылает своих солдат на Донбасс. У него есть практически уничтоженная украинская энергетика, у него есть очень сильно подорванная украинская мобилизация… и множество других козырей, которые я не хочу перечислять. А у нас пока что есть то, что сделали не нашими руками. То есть Байден нанёс атомный удар по Московской валютной бирже, чем «затрёхсотил» рубль, Байден с замороженных российских активов выделил нам на следующий год бюджет войны, и Байден в конце концов позволил бить по двум российским областям их оружием. Всё, что пробовали делать для поднятия наших позиций нашими ручками, закончилось пшиком», – сокрушался экс-генпрокурор.