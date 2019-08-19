В Киеве арестовали акции ахметовского Укртелекома

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Исполнительная служба Украины арестовала 93% акций Укртелекома за долги ООО ЕСУ перед Ощадбанком в размере 1,8 млрд грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Разведчик”.

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Сообщается, что судебные процедуры длились два года: ЕСУ пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочку отменили, арестованные акции Укртелекома будут проданы на публичных торгах для погашения долгов ЕСУ перед банком.

В 2011 году австрийская инвестиционно-банковская компания Epic, через свою дочернюю компанию EPIC Services Ukraine (ESU) приобрела 92,79% акций ОАО Укртелеком, сменив форму собственности на ПАО. 4 октября 2013 года ПАО Укртелеком стал частью Группы СКМ Рината Ахметова, результате завершения операции покупки 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО ЕСУ на 92,79% акций ПАО Укртелеком.

“Есть информация, о том, что сейчас основными претендентами на покупку акций Укртелекома являются: Deutsche Telekom, Telenor Group, Turkcell, структуры Романа Абрамовича, структуры Игоря Коломойского, АФК Система, Вымпелком, Ростелеком и Bank of New York”, – передает корреспондент ПолитНавигатора.

Планирует ли компания Ахметова обжаловать арест акций в апелляционной инстанции, пока неизвестно.