В Киеве арестовали здание Росатома стоимостью почти миллион долларов

27.06.2022  10:06 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Недвижимость, Россия, Санкции, Украина, Экономика
Новости Украины

Российский производитель ядерного топлива, подчиняющийся Росатому, владел зданием в центре Киева за 60 миллионов гривен ( около 1 млн долл). Национальная полиция наложила на здание арест.

Об этом сообщает  пресс-служба Нацполиции на сайте ведомства.

Российский производитель ядерного топлива, подчиняющийся Росатому, владел зданием в центре Киева за 60 миллионов...

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«Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива — акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации “Росатом” государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле.

Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», – говорится в сообщении.

 

Ранее активы группы компаний российской «Татнефти» были конфискованы и  переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.

Все это происходит на основании принятого Радой и подписанного Зеленским закона о конфискации российской собственности на Украине.

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