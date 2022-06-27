В Киеве арестовали здание Росатома стоимостью почти миллион долларов

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Новости Украины

Российский производитель ядерного топлива, подчиняющийся Росатому, владел зданием в центре Киева за 60 миллионов гривен ( около 1 млн долл). Национальная полиция наложила на здание арест.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на сайте ведомства.

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«Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива — акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации “Росатом” государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», – говорится в сообщении.

Ранее активы группы компаний российской «Татнефти» были конфискованы и переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.

Все это происходит на основании принятого Радой и подписанного Зеленским закона о конфискации российской собственности на Украине.