Корчинский заявил об аресте боевика, нападавшего на журналистов и девочку с Георгиевской лентой

27.12.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве арестован боевик батальона ОУН Виталий Регор, накануне после заседания суда по делу об убийстве Павла Шеремета нападавший и обливший мочой корреспондентов сайта блогера Анатолия Шария, а также телеканалов Виктора Медведчука.

Об аресте Регора сообщил его единомышленник экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, уже объявивший штурмовика «политическим заключенным».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что за нападением Регора вместе с группой боевиков (среди них также был замечен «крышуемый» СБУ одесский нацист-убийца Сергей Стерненко) на журналистов наблюдала Нацгвардия, но она не вмешивалась.

Ранее Регор также совершил нападение на девочку с Георгиевской лентой на 9 мая, после чего ее семья была вынуждена покинуть Киев. Тогда это преступление боевика осталось безнаказанным.