Корчинский заявил об аресте боевика, нападавшего на журналистов и девочку с Георгиевской лентой
В Киеве арестован боевик батальона ОУН Виталий Регор, накануне после заседания суда по делу об убийстве Павла Шеремета нападавший и обливший мочой корреспондентов сайта блогера Анатолия Шария, а также телеканалов Виктора Медведчука.
Об аресте Регора сообщил его единомышленник экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, уже объявивший штурмовика «политическим заключенным».
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Интересно, что за нападением Регора вместе с группой боевиков (среди них также был замечен «крышуемый» СБУ одесский нацист-убийца Сергей Стерненко) на журналистов наблюдала Нацгвардия, но она не вмешивалась.
Ранее Регор также совершил нападение на девочку с Георгиевской лентой на 9 мая, после чего ее семья была вынуждена покинуть Киев. Тогда это преступление боевика осталось безнаказанным.
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