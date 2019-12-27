27.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Преследования журналистов, Украина
Просмотров:

Корчинский заявил об аресте боевика, нападавшего на журналистов и девочку с Георгиевской лентой

В Киеве арестован боевик батальона ОУН Виталий Регор, накануне после заседания суда по делу об убийстве Павла Шеремета нападавший и обливший мочой корреспондентов сайта блогера Анатолия Шария, а также телеканалов Виктора Медведчука.

Об аресте Регора сообщил его единомышленник экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, уже объявивший штурмовика «политическим заключенным».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что за нападением Регора вместе с группой боевиков (среди них также был замечен «крышуемый» СБУ одесский нацист-убийца Сергей Стерненко) на журналистов наблюдала Нацгвардия, но она не вмешивалась.

Ранее Регор также совершил нападение на девочку с Георгиевской лентой на 9 мая, после чего ее семья была вынуждена покинуть Киев. Тогда это преступление боевика осталось безнаказанным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть