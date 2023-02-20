В Киеве арестован православный обозреватель Дмитрий Скворцов

Михаил Рябов.  
20.02.2023 23:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Преследования журналистов, Сюжет дня, Украина


В Киеве арестован православный обозреватель Дмитрий Скворцов, который известен читателям «ПолитНавигатора» бескомпромиссными материалами, отстаивающими единство Русской Церкви.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала коллега Скворцова – журналист Татьяна Чугаенко.

В Киеве арестован православный обозреватель Дмитрий Скворцов, который известен читателям «ПолитНавигатора» бескомпромиссными материалами, отстаивающими...

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По ее словам, Скворцов находился в бегах несколько месяцев – с тех пор, когда по месту его прописки СБУ провела обыск.

«Вчера его арестовали. За ним долго охотились. Он почти год скрывался. Подозревают его в государственной измене. Сегодня было судебное заседание. По результатам было решено оставить Скворцова под стражей на 53 дня. В Лукьяновское СИЗО его отвезли. Он держится», – сказала Чугаенко.

По ее словам, журналистское сообщество сейчас будет пытаться включить Скворцова в списки на обмен.

На Украине в застенках по обвинению в сотрудничестве с «ПолитНавигатором» также находится журналист Владимир Михайлов. Аналогичные обвинения выдвинуты политологу Дмитрию Маруничу.

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