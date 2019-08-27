В Киеве арестована экс-министр времен Януковича – любительница роскоши и пластических операций

27.08.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве по прилету из Минска арестована Раиса Богатырева, экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича. После Евромайдана она покинула Украину из-за возбуждения уголовного дела по махинациям с бюджетом Минздрава (по некоторым данным, Богатырева жила в крымском Форосе).

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«Её адвокаты выбили решение о снятии всех претензий. Она прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы (то есть, будут наверняка). Ибо по одним документам розыск у неё прекращён, по другим – все претензии в силе. Дело прокурорское. Прилетела, задержали. Думали-думали, что делать, отправили в КПЗ», – сообщает в своем блоге киевская журналистка Соня Кошкина.

Раиса Богатырева известна как любительница дорогих нарядов – ее критики неоднократно публиковали сведения о том, что она, занимая должность министра, в рабочее время занимается шоппингом в дорогих бутиках вроде «Луи Виттон», где стоимость нарядов не соответствует официальным доходам чиновницы.

Однако главные претензии к Богатыревой предъявлялись по поводу лоббирования некачественных лекарств, а также производства лекарства «Трамадол», которые употребляли наркоманы, пристрастившиеся к опиатам.

Богатырева в свое время также была на слуху в связи с удачно проведенной пластической операцией, после которой она появилась в зале Верховной Рады заметно помолодевшей. По некоторым данным, пластику делали в той же австрийской клинике за 50 тысяч евро, где в свое время помогали лечить изуродованное лицо Ющенко.

Одно время Богатырева исключалась из Партии регионов – во времена президентства Виктора Ющенко ей достался пост секретаря Совбеза и, вопреки позиции «бело-синих», она осудила признание Абхазии и Южной Осетии Россией, поддержав Грузию.

Однако в дальнейшем как близкая к олигарху Ринату Ахметову Богатырева смогла вернуться во власть и при Януковиче. Работу на Ющенко она объясняла тем, что, занимая пост секретаря Совбеза, помогала своим товарищам по партии избежать репрессий.