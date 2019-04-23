В Киеве Авакову пророчат регентство при Зеленском

23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков хорошо знакомы и поладят друг с другом.

Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В публикации отмечается, что новому президенту в парламенте может оказать помощь та часть коалиционной партии «Народный фронт», которая ориентируется на главу МВД Арсена Авакова.

«Думаю, Аваков будет помогать Зеленскому, – соглашается Фесенко. – Будет промоутером нового президента. В этом я уверен. Они и лично неплохо знакомы. Для Авакова Зеленский — шанс увеличить влияние. Аваков будет наставником. Некоторые его чуть ли не регентом называют».