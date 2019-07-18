18.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Китай, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве беглый змагар поведал о русских голодранцах на белорусско-китайском параде

Россия не представила на состоявшемся по случаю Дня независимости Белоруссии параде в Минске ни одного образца собственной военной техники, кроме нескольких устаревших образцов.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил бежавший в Киев оппозиционный белорусский журналист Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тышкевича, на параде блистала только новейшая техника «белорусско-китайской разработки».

«Проходил парад в честь дня независимости, в нашей прессе много говорили о том, что вот – русские прислали свои «Искандеры» которые проехали, вот они останутся, русские отрабатывают и так далее, русские прислали из Кантемировской дивизии тех военных, которые участвовали в войне на Донбассе, которые должны были пройти парадной «коробочкой», 350 человек.

Китай так тихонько, спокойненько присылает, прошу прощения, расчет почетной стражи Си Цзиньпина в составе 300 человек, вот эта «коробочка» скажем так солдат.

Русские замыкают парад, китайцы перед русскими, и как вам сказать – контраст виден сразу. На параде кроме техники, которые ведут сами граждане Российской Федерации, российской техники больше нет, зато комментаторы с удовольствием говорят: вот этот, например, зенитно-ракетный комплекс разработан с китайскими партнерами, вот эти броники совместно с китайскими, это наши собственные, то есть ни одной российской машины», – рассказывает байки гордый змагар.

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