В Киеве белорусов не пускают голосовать из-за бомбы

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Посольство Белоруссии в Киеве ограничивает допуск на свою территорию граждан, желающих проголосовать на президентских выборах – очевидно, проживающие на Украине белорусы рассматриваются как не лояльный Александру Лукашенко элемент. Избирательный участок оборудован только одной кабинкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между тем, у посольства с 7 часов утра выстроилась очередь. Люди съехались со всех концов Украины.

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Когда к середине дня у очереди возникли опасения, что проголосовать до конца смогут не все, люди стали требовать встречи с консулом.

После этого к гражданам вышел мужчина, который объяснил медленную процедуру тем, что в Киеве найдено и обезврежено взрывное устройство.

«Пять дней было досрочное голосование. Мы вынуждены соблюдать правила страны пребывания. Если вы сейчас откроете сайт ЦИК Беларуси, там будет картинка со всех избирательных участков за рубежом. Везде такая же ситуация. Мы вынуждены соблюдать меры безопасности и санэпидемиологические . На 12.45 в Киеве обезврежено взрывное устройство. Поэтому, хоть там пять столов будет стоять, вход один, и проход будет осуществляться так, как сейчас», – пояснил мужчина.