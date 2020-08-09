09.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Киев, Украина
Просмотров:

В Киеве белорусов не пускают голосовать из-за бомбы


Посольство Белоруссии в Киеве ограничивает допуск на свою территорию граждан, желающих проголосовать на президентских выборах – очевидно, проживающие на Украине белорусы рассматриваются как не лояльный Александру Лукашенко элемент. Избирательный участок оборудован только одной кабинкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между тем, у посольства с 7 часов утра выстроилась очередь. Люди съехались со всех концов Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Когда к середине дня у очереди возникли опасения, что проголосовать до конца смогут не все, люди стали требовать встречи с консулом.

После этого к гражданам вышел мужчина, который объяснил медленную процедуру тем, что в Киеве найдено и обезврежено взрывное устройство.

«Пять дней было досрочное голосование.  Мы вынуждены соблюдать правила страны пребывания. Если вы сейчас откроете сайт ЦИК Беларуси, там будет картинка со всех избирательных участков за рубежом. Везде такая же ситуация. Мы вынуждены соблюдать меры безопасности и санэпидемиологические . На 12.45 в Киеве обезврежено взрывное устройство. Поэтому, хоть там пять столов будет стоять, вход один, и проход будет осуществляться так, как сейчас», – пояснил мужчина.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть