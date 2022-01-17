В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

От нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая сегодня посетит Киев, требуют предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к Бербок накануне визита с просьбой разблокировать поставки вооружения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины относительно того, кто настоящий товарищ… Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение», – заявил Мельник.

Требование посла в своем блоге поддержал спикер неонацистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

«Верно! Фрау Бербок последовательно выступает против газопровода «Северный поток-2», хотя и не связывает его «заморозку» с действиями РФ в Украине, да пусть определяется! Сразу после визита в Киев она отправится в Москву и хотелось бы, чтобы там прозвучали резкие и четкие месседжи с той стороны, на чьей стороне Германия после ухода Меркель», – пишет праворадикал.

Бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош пошел дальше и в своем блоге потребовал от Германии репарации за уничтожение гитлеровцами украинцев.

«Судя по заявлениям, декларациям, действиям, наиболее антиукраинскую позицию в Европе на этот исторический момент занимает Германия. Они блокируют поставки вооружения Украине, они принуждают под дудку Путина выполнять нелегитимные «минские договоренности», они прокладывают российские «газовые потоки», они хотят ликвидировать будущего геополитического конкурента в Европе, не допустив создания Балто-Черноморского союза и т.д.», – возмущается бывший главарь правосеков.

«Если власти Германии, по сей день, выплачивают миллиардные репарации Государству Израиль, то почему они, власти ФРГ, которые несут непосредственную ответственность за действия национал-социалистической Германии, не должны выплачивать репарации украинцам? Ведь нас, украинцев, погибло во время Второй мировой войны гораздо больше, чем евреев», – написал Ярош.