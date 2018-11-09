В Киеве беспокоятся, что не доживут до того времени, когда Россия развалится от санкций

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Санкции, которые Запад наложил на Россию, не приносят должного эффекта, и страна сможет просуществовать еще около 50 лет.

Об этом в эфире канала «Zik» заявил политический консультант Сергей Постоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Санкции не являются достаточно эффективными. По такой тактике, которая сейчас идёт против России, я думаю, что она может жить ещё лет 30 или даже 50. У России совершенно другой менталитет, и российская власть очень хорошо научилась использовать это. То есть, им чем хуже, тем лучше. То есть, у них есть образ «Внешнего врага», которого можно обвинить, а «мы же всё делаем, чтобы жили хорошо». В этом контексте встаёт вопрос – а честны ли с нами наши западные партнёры? Вспомним 2014 год: с какой большой неохотой они вообще реагировали и вводили эти санкции. Ну и сегодня – они ввели эти санкции, всего три человека, среднего звена сотрудник ФСБ попадает под них, а на что он сегодня может влиять?», – поинтересовался эксперт.