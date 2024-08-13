В Киеве беспокоятся, что рейд на Курск и срыв мирного трека обернется сокращением западной помощи

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Страны западного блока могут обидеться на Киев за срыв тщательно готовящихся переговоров и существенно сократить помощь Украине. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши партнёры системно подводят нас к тому, что нужно садиться за стол переговоров. Вспомню недавнее интервью президента Финляндии, который говорил, что Украина уже находится на сильных позициях. Нам эта сильная позиция показалась недостаточной. Более того, президенты Финляндии, Чехии, представитель Швейцарии говорили, что необходимо садиться за стол переговоров с Россией, чтобы заканчивать войну. И главное, что предпосылок, чтобы российская сторона принудительно выполнила решение любого саммита, они не усматривают. Они рисовали ещё и отрицательную перспективу, связанную с восстановлением военной мощи РФ. В целом демонстрировали тенденцию куда нам двигаться – Трамп, Орбан», – отметил политолог.

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«Целый месяц куча людей занимались тем, чтобы как-то усадить стороны за стол переговоров и достичь какого-то консенсуса. Китай этим занимался. Процесс двигался, и мы двигались вместе с ним. И тут раз – и события, которые все эти действия обнуляют. Поэтому, когда мы в следующий раз будем обращаться за помощью, нам могут посочувствовать, но предоставить такой же пакет, как в пятницу – 125 миллионов. Или ещё меньше, и сказать: «Извините», – добавил эксперт.