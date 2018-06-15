15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве без полива засохли каштаны, высаженные взамен деревьев с пулями майдановских снайперов

Высаженные властями Киева три года назад каштаны на Крещатике засохли из-за того, что их никто не поливал.

Соответствующее видео опубликовал на своём YouTube-канале киевский блогер Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каштаны у нас высохли. А потом чему они высохли? Потому что их не поливают, потому что какой-то мудак придумал такую технологию – засыпать грунт щепой, чтобы он был влажный и держал влагу. На самом деле ничего он не держит, просто кто-то получил за это деньги, а каштаны засохли», – сказал он.

Видеоблогер показал многолетние зелёные деревья с другой стороны улицы и пояснил, почему такие же деревья на этой стороне заменили саженцами каштанов.

«С той стороны улицы были такие деревья. Но, поскольку с правой стороны, где находится гостиница «Украина», сидели снайперы и стреляли в эту сторону, для того чтобы следователи, не дай Бог, не смогли узнать истину, эти деревья спилили и посадили такие вот деревца, которые не прижились», – рассказал Михаил Волгин.

Отметим, что на 200 саженцев киевские городские власти тогда потратили более миллиона гривен. Это должны были быть каштаны сорта «Бриоти», однако, когда деревья вместо красного зацвели белым цветом, оказалось, что это были обычные конские каштаны.