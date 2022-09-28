В Киеве безнаказанно глумятся – связали подрыв «Северного потока» с катастрофой «Курска»

28.09.2022  23:04 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Не важно, кто подорвал нитки «Северного потока». Здесь главное, что европейцам надо отказываться от российских энергоресурсов и терпеть, пока Россия не станет слабой и нищей.

Об этом на YouTube канале украинской телеведущей Инги Мезери заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не важно, кто подорвал нитки «Северного потока». Здесь главное, что европейцам надо отказываться от...

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«Может быть, это случайность, и дельфины воюют на нашей стороне. Может быть, это экипаж подводной лодки «Курск», наконец, дополз по дну. Там может быть всё что угодно», – глумился Сазонов.

Он добавил, что главное – это отказ Европы от российской нефти и газа.

«Когда ты покупаешь энергоресурсы из России, это не спокойный хомячок, который приносит тебе орешки. Это страна, которая копит деньги, копит оружие, чтобы, рано или поздно, напасть на соседей. Так было за всю историю. Поэтому, если мы хотим иметь оттуда поменьше проблем, то Россия должна быть бедной, нищей и неопасной, демилитаризованной и денацифицированной страной.

Поэтому покупать у них нефть и газ – нужно постепенно от этого отказываться. Чем быстрее, тем лучше. Накачивать их деньгами выходит себе дороже. Поэтому потренируемся обходиться без российского газа, потренируется вся Европа. Первое время будет очень тяжело. Потом привыкнем.

С 1 октября запускается новый газопровод из Норвегии на Польшу и, соответственно, к соседям. Будем развивать добычу и в Украине газа, будем развивать добычу и в других странах. Постепенно от российских энергоресурсов нужно отказываться.

Россия с постоянным поступлением денег за газ и нефть становится опасной и становится проблемой», – разглагольствовал Сазонов.

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