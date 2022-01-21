В Киеве благодарили Великобританию за передачу Украине оружия

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Новости Украины

Несколько человек в Киеве пришли к посольству Великобритании.

Они решили отблагодарить ее за поставку оружия Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию организовала группа «Демократическая секира», члены которой собрали в соцсетях комментарии с благодарностью Великобритании, напечатали плакат с ними и принесли к посольству этой страны.

«Мы очень благодарны британцам за то, что они делают для нас. Баннер с официальным листочком от партии «Демократическая секира» мы передадим в британское посольство, сейчас мы на улице хотим выразить свою благодарность, потому что то, что они делают – бесценно. Мы бы с удовольствием сделали так под посольствами большинства стран Европы, но, к сожалению, пока что оружием нам помогают только Британия, Литва, Латвия, Эстония, США, Канада. Но мы надеемся, что этот список будет продолжен, и военная помощь Украине перед вторжением Российской Федерации будет еще больше. А пока что мы хотим, чтобы все страны понимали, что украинцы будут им безгранично благодарны за военную помощь, которая нам очень необходима сейчас в условиях возможности ежесекундного вторжения РФ уже в формате полномасштабной войны», – вещал один из основателей «Демсекиры» Юрий Гудименко.

Всего в акции участвовало около десятка человек. Кроме плаката, они держали два флага «Демсекиры» и делали сэлфи на фоне посольства Великобритании.

Организатроры акции также прокомментировали ее в Фейсбук.

«Вам может не нравиться английский юмор. Или лондонская погода. Или те 4:0 в четвертьфинале Евро-2021. Но как вам может не нравиться картина, когда 150 миллиметровая ракета NLAW попадает в российскую бронетехнику, та начинает гореть, а ее экипаж резко улучшаться? Никак. Вот и мы об этом. Великобритания уже передала нам 2000 противотанковых комплексов NLAW. Это примерно столько же потенциально обезвреженных танков врага. NLAW’ы необходимы нам прежде всего для самообороны. Для того чтобы экипаж российского танка трижды подумал прежде, чем двинуться в сторону нашей границы. В противном случае – будет то, что абзацем выше», – расписали смельчаки на странице «Демсекиры».