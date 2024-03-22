В Киеве благодарят Международный уголовный суд за оперативную русофобию

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Обычно Международный уголовный суд рассматривает дела по многу лет, однако теперь, если решения касаются России, то все происходит в кратчайшие сроки.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа Международного уголовного суда очень важна. Мы понимаем, что он ограничит расследование несколькими избранными делами, а 99% совершённого русскими в Украине будет ответственностью национального суда. Но то, что Международный уголовный суд уже открыл два дела, это очень важно. Я думаю, мало кто осознаёт, как быстро они это сделали. Расследования в Международном уголовном суде длятся годами», – сказала Матвийчук.

«И до этого мы критиковали Международный уголовный суд, потому что восемь лет предыдущего изучения дела нам казалось более чем достаточно. А потом была ещё пауза почти в год, когда сменилось руководство суда. Но после полномасштабного вторжения фокус сместился. Эта скорость нетипична для международного уголовного правосудия… уже через год [после начала СВО] Международный уголовный суд выдаёт ордер на арест. Посмотрите на его историю, раньше такого не было», – подытожила она.