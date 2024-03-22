В Киеве благодарят Международный уголовный суд за оперативную русофобию

Вадим Москаленко.  
22.03.2024 09:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Обычно Международный уголовный суд рассматривает дела по многу лет, однако теперь, если решения касаются России, то все происходит в кратчайшие сроки.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обычно Международный уголовный суд рассматривает дела по многу лет, однако теперь, если решения касаются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Работа Международного уголовного суда очень важна. Мы понимаем, что он ограничит расследование несколькими избранными делами, а 99% совершённого русскими в Украине будет ответственностью национального суда.

Но то, что Международный уголовный суд уже открыл два дела, это очень важно. Я думаю, мало кто осознаёт, как быстро они это сделали. Расследования в Международном уголовном суде длятся годами», – сказала Матвийчук.

«И до этого мы критиковали Международный уголовный суд, потому что восемь лет предыдущего изучения дела нам казалось более чем достаточно. А потом была ещё пауза почти в год, когда сменилось руководство суда.

Но после полномасштабного вторжения фокус сместился. Эта скорость нетипична для международного уголовного правосудия… уже через год [после начала СВО] Международный уголовный суд выдаёт ордер на арест. Посмотрите на его историю, раньше такого не было», – подытожила она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть