В Киеве больше военных на джипах, чем на фронте

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 10:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Украина


В Киеве и окрестностях военных и автотехники больше, чем в Сумской и Курской областях.

Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве и окрестностях военных и автотехники больше, чем в Сумской и Курской областях....

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Сазонов недоумевает, какая опасность грозит Киеву и почему эти люди не в районе фронта.

«Очень много военных джипов, вообще много, я потрясен. Я приехал в Киев, поехал в Бучу к своим, там помотался по Буче, опять заехал в Киев, сейчас приехал к тебе – количество военных в Буче и Киеве гораздо выше, чем количество военных в Сумской и Курской области.

Я не знаю, что здесь за котел такой жесточайший, но эти люди очень бы не помешали», – заявил Сазонов.

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