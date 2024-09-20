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В Киеве и окрестностях военных и автотехники больше, чем в Сумской и Курской областях.

Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сазонов недоумевает, какая опасность грозит Киеву и почему эти люди не в районе фронта.

«Очень много военных джипов, вообще много, я потрясен. Я приехал в Киев, поехал в Бучу к своим, там помотался по Буче, опять заехал в Киев, сейчас приехал к тебе – количество военных в Буче и Киеве гораздо выше, чем количество военных в Сумской и Курской области. Я не знаю, что здесь за котел такой жесточайший, но эти люди очень бы не помешали», – заявил Сазонов.