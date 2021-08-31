В Киеве «борцы с оккупацией Крыма» наградили друг друга за борьбу медальками

31.08.2021 17:15 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В парке Шевченко в центре Киева на минувших выходных прошла акция «Украинцы Крыма: круг солидарности», организованная бежавшими с полуострова майданщиками, которые объявили себя «Краевой Радой украинцев Крыма».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в мероприятии приняли участие около двух десятков активистов, общественных и религиозных деятелей, чья жизнь так или иначе связана с Крымом.

Проведение было назначено на воскресенье, поскольку в этот день в 1918 году в Симферополе прошел съезд украинцев Крыма. Акция проводится с 2017 года. По задумке организаторов, сбор должен напомнить, что украинская община в Крыму существует. Участники возложили цветы к памятнику Шевченко. После этого выступили некоторые из активистов, в том числе осужденный за терроризм в РФ и выданный Украине по обмену Олег Сенцов.

«Мы не сдались. Крым сейчас – временно оккупированная территория, но ни я, ни другие украинцы не перестают верить в то, что настанет день, когда мы вернемся, и украинский флаг снова будет над Крымом», – сказал он.

Глава раскольнической ПЦУ в Крыму Климент наградил инициатора акции – редактора сайта «Голос Крыма» Андрея Щекуна орденом ПЦУ Архистратига Михаила. Щекун поблагодарил за награду и отметил, что митрополит Климент «всегда был рядом» и благодаря ему активисты вели свою борьбу, «сопротивление оккупации и агрессии, борьбу за свободный украинский Крым».

После этого редактор газеты «Культура і життя» Евгений Букет вручил митрополиту Клименту награду «Лицо года», которую газета присуждает известным людям, которые попадают на ее первую страницу.