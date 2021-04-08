В Киеве боятся, что «хорватский сценарий» в Донбассе быстро превратится в «грузинский»

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве не понимают, что усиленный режим выдачи российских паспортов в корне меняет все перспективы, поскольку «русскоязычных украинцев» в Донбассе сменяют полноценные граждане РФ.

Об этом в эфире канала «Apostrophe tv» заявил беглый украинский националист из Луганска Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сурков никуда не делся, и, соответственно, никуда не делась его концепция создания постсоветского пространства. Я не исключаю, что РФ запустила механизмы повторения абхазского сценария. О чём идёт речь? Паспортизация, усиленная паспортизация жителей оккупированных территорий, сейчас уже выдано 600 тысяч», – отметил Снигерёв.

Также он раскритиковал министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексея Резникова, который говорил о 400 тысяч российских паспортов. Снегирёв посетовал, что человеку в должности вице-премьера должно быть стыдно не владеть такой информацией.

«Речь идёт об усиленном режиме выдачи российских паспортов. Для чего? Уже разгоняется тезис защиты не русскоговорящих украинцев, а непосредственно граждан РФ. Тот же самый сценарий, который был отработан на территории Абхазии, то есть, это грузинский сценарий», – рассказал националист.

По его словам, все механизмы такого сценария уже запущены.

«Следующим шагом будет, собственно, военная кампания, когда РФ может непосредственно войти на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под видом защиты граждан РФ. Потом будет составлен очередной договор о совместных так называемых границах и, собственно, признание квазиобразований», – добавил русофоб.