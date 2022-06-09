В Киеве боятся, что ленд-лиз уничтожат удары из Белоруссии

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Новости Украины

Позиция Минска по спецоперации РФ на Украине пугает Киев и сковывает ВСУ на белорусском направлении и не даёт перебрасывать войска на горячие участки фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlive» заявил эксперт киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко готовит почву, инфоповоды для возможного введения военного контингента на территорию Украины. На данный момент все эти приготовления, я бы ещё упомянул, что в трёх приграничных районах Гомельской области введён особый режим, полное логистическое обеспечение предоставляется «Искандерам» и не только, авиационному компоненту РФ. А про территориальную оборону, расконсервирование техники, усиление группировки собственных ВС – это категорически про Украину. Сценарии без оценки вероятности наступления могут быть самые разные. Например, в определённый момент начнётся массовый обстрел в контексте поставок ленд-лиза и так далее с территории Белоруссии инфраструктурных объектов, военных объектов не только Украины. Украина с 24.02 имеет все юридические и моральные права бить по территории Белоруссии по объектам, из которых наносятся удары по нам. Следующий момент: работа ДРГ на Украине с территории Белоруссии. Они могут быть просто купированы, с другой стороны Украина может принимать определённые ударные контрмеры по территории Белоруссии. Следующее, мы уже сейчас наблюдаем информационное сопровождение этих подготовительных моментов со стороны Белоруссии о том, что Польша хочет что-то оккупировать», – объяснял эксперт.

По его словам, всё это – подготовка на случай успешного наступления России на Украине.

«Если россияне будут наступать достаточно мощно и успешно на восточном фронте, на юге и юго-востоке, вопрос вхождения с территории Белоруссии российско-белорусских вооружённых формирований можно считать вопросом решённым. Но и задачу минимум они уже выполняют. Это сковывание наших группировок в Ровенской, Волынской, Киевской области, потому что до сих пор нет никаких благоприятных условий для Украины, чтобы взять эту резервную массу, чтобы перераспределить по другим более горячим участкам фронта, понимая, что с тыла, с белорусской территории удар не будет нанесён», – добавил Копчак.