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После окончания войны на Украине страны западного блока забудут о «дружбе» с Киевом и «преступлениях» Москвы, и пойдут на примирение с РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причины этой войны выходят далеко за границы Путина. Они лежат глубоко в культуре и идеологии, которыми пользуется российский политический режим. Это важно понимать всему миру, чтобы опять не наступить на те же самые грабли, как было с большевизмом, с российским империализмом, когда каждое перерождение Российской империи проходила как бы с чистого лица, и мир закрывал глаза на преступления», – вещал политолог.

Он подчеркнул, что после окончания войны мир сразу же забудет о существовании Украины и пойдёт на примирение с Москвой.

«Сейчас тоже есть риски, что с окончанием этой войны мир снова сделает вид, что всё в прошлом, история всё перемелет, и всё с чистого листа. И потом снова, через поколение, возродятся те же идеи. Мы должны показать, что то, с чем мы имеем дело в России, отличается от немецкого нацизма, итальянского фашизма, классического империализма и многих других вещей», – трепался Саакян.