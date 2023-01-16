В Киеве боятся, что Россия скоро освободит ЛДНР

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В случае, если Украина в ближайшее время не получит требуемый пакет военной помощи, российская армия может полностью освободить ЛДНР.

Об этом в эфире признанного иноагентом телеканала «Дождь» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При наличии таких сил и средств, вполне вероятно, что Россия сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но, с одной стороны, мы видим концентрацию сил и средств российской оккупационной армии. Но в публичной плоскости практически нет информации о резервах ВСУ. И как скоро мы получим требуемые военным руководством нашей страны технику и вооружение. Чтобы украинская армия была эффективна не только в обороне, но и в наступлении, нам необходимо триста танков, пятьсот артиллерийских систем плюс боеприпасы к ним, и шестьсот-семьсот бронированных машин. Те сигналы, которые мы в последние недели получаем от наших западных партнёров, свидетельствуют, что лёд тронулся», – сказал он.

Однако Селезнев подчеркнул, что ни одна страна НАТО не в состоянии предоставить Украине требуемое количество оружия и техники.

«Совершенно очевидно, почему сейчас невозможно реализовать такой план. Всего двести сорок танков класса «Леопард» находится на вооружении в польском войске. Порядка трёхсот единиц на вооружении армии Бундесвера. Чуть более трёхсот танков класса «Леклерк» и их аналогов на вооружении французской армии. Физически невозможно у какой-то одной страны взять искомое количество техники и бронетехники, чтобы обеспечить потребности ВСУ, Поэтому я думаю, это будет консолидированное решение», – вещал русофоб.