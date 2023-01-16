В Киеве боятся, что Россия скоро освободит ЛДНР

Вадим Москаленко.  
16.01.2023 21:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1094
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае, если Украина в ближайшее время не получит требуемый пакет военной помощи, российская армия может полностью освободить ЛДНР.

Об этом в эфире признанного иноагентом телеканала «Дождь» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если Украина в ближайшее время не получит требуемый пакет военной помощи, российская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«При наличии таких сил и средств, вполне вероятно, что Россия сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но, с одной стороны, мы видим концентрацию сил и средств российской оккупационной армии. Но в публичной плоскости практически нет информации о резервах ВСУ.

И как скоро мы получим требуемые военным руководством нашей страны технику и вооружение. Чтобы украинская армия была эффективна не только в обороне, но и в наступлении, нам необходимо триста танков, пятьсот артиллерийских систем плюс боеприпасы к ним, и шестьсот-семьсот бронированных машин.

Те сигналы, которые мы в последние недели получаем от наших западных партнёров, свидетельствуют, что лёд тронулся», – сказал он.

Однако Селезнев подчеркнул, что ни одна страна НАТО не в состоянии предоставить Украине требуемое количество оружия и техники.

«Совершенно очевидно, почему сейчас невозможно реализовать такой план. Всего двести сорок танков класса «Леопард» находится на вооружении в польском войске. Порядка трёхсот единиц на вооружении армии Бундесвера. Чуть более трёхсот танков класса «Леклерк» и их аналогов на вооружении французской армии.

Физически невозможно у какой-то одной страны взять искомое количество техники и бронетехники, чтобы обеспечить потребности ВСУ, Поэтому я думаю, это будет консолидированное решение», – вещал русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть