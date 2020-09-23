В Киеве боятся, что «Северный поток-2» уже не остановить

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на все потуги США, остановить строительство «Северного потока-2» не удастся, потому что в нём заинтересованы многие страны Европы.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, это зависит от многих факторов, мы не можем чётко сказать, что сегодня этому «Северному потоку-2» конец. Потому что есть много игроков, которые заинтересованы в этом проекте, в первую очередь, это игроки из Европы.

Может ли Америка предоставить альтернативу российскому «Северному потоку-2»? Они, конечно, пытаются поставлять сжиженный газ в Германию и предлагают свои услуги, и Польша имеет определённый коннектор для поставки и норвежского газа, и американского сжиженного газа.

Иными словами, европейское и американское общества ищут альтернативу, но точно сказать, что этот «Сверенный поток-2» окончательно похоронен, я бы не рискнул», – отметил Перепелица.