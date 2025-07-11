В Киеве боятся, что США выстрелят себе в ногу новыми санкциями против России
США рискуют облажаться с введением новых якобы убийственных санкций против России, которые предусматривают 500-процентные пошлин для тех, кто торгует с Москвой.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он [президент Трамп] не будет ставить вето на законопроект, если получит возможность распоряжаться введением или приостановкой этих «адских» санкций, с которыми носится Линдси Грэм. Но 500%… знаете, уже когда 100% или 500% – и то, и то – это запретительные пошлины, с которыми никто играть не будет.
И не получится ли с этими запретительными пошлинами так, что Соединенные Штаты выстрелят себе в ногу. Ну вот, как это было с Китаем – сдали же назад фактически. Что есть, то есть, вот, и с этими так», – заявил Золотарев.
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