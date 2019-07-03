В Киеве боятся: После Приднестровья не отвертеться от федерализации

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Приднестровье вернется под контроль Кишинева на особых правах, как это предлагает молдавский президент Игорь Додон, это может стать опасным прецедентом для Украины, которой придется соглашаться на аналогичные уступки перед Донбассом.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Владимир Фесенко, до недавнего времени обслуживавший администрацию Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть риск создания некой федерации Молдовы и Приднестровья, это российский план, это опасно для нас в том смысле, что это будет использовано как модель, что точно также надо решать проблему и в Украине. Вот это действительно опасно», – считает Фесенко.

Напомним, что Додон неоднократно призывал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Однако президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье близко к признанию мировым сообществом, в Тирасполе отвергают предложенный Додоном план по возвращению ПМР под контроль Кишинева на правах участника федерации.