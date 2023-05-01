В Киеве боятся повторения Иловайска и Дебальцево при контрнаступлении

Украинской и западной разведке необходимо тщательно проработать линию боевого соприкосновения перед «контрнаступом», чтобы исключить попадания ВСУ в огневые и танковые «мешки».

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что по данным разведок неназванных стран, насыщенность войск ВС РФ на линии боевого соприкосновения составляет от 25 до 500 солдат на километр.

«По уставу, бригада 4 тысячи человек охраняет 50 километров, то есть через каждые два метра солдатик. Это насыщенная оборона. Но есть 25. Но есть ещё одна особенность, о которой Генштаб должен знать. Защищающиеся специально будут готовить «огненные мешки» и «танковые мешки». То есть, показывая, что там слабое место, если наступающие ошибутся и туда зайдут, там все разбегутся, но там созданы «огненные мешки», и будут уничтожены – Иловайск, Дебальцево, привожу пример, чтобы было понятно.

Так же само и «танковые мешки», когда заходят, там устанавливаются минные поля. Тем более есть инженерные машины, которые на расстоянии выбрасывают мины, всё минируют, и танковые клинья попадают в засаду и будут уничтожены. Поэтому здесь сейчас самое основное работа разведки. Разведка сейчас – самый основной вид боевого обеспечения», – сказал Стариков.