В Киеве боятся созданного Россией «церковного спецназа»

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Киев, Украина, Церковь


Потенциальными «агентами РФ» являются все священники в храмах УПЦ, которые располагаются в каждом украинском селе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» Петра Порошенко заявил украинский политолог-русофоб Денис Богуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потенциальными «агентами РФ» являются все священники в храмах УПЦ, которые располагаются в каждом украинском...

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По словам Богуша, в Киево-Печерскую лавру, из которой украинский режим пытается изгнать священников канонической УПЦ, заехали несколько сотен монахов, которые могут оказаться представителями спецназа.

«Сейчас это разворачивается в большой религиозный конфликт в центре столицы Украины. Если там, не дай Бог, будет какая-то провокация, то сейчас там 500 монахов, а две недели назад было 200.

А 500 – это уже батальон. Эти люди, которых 300 добавилось, они говорят, что это студенты, какие-то преподаватели духовных семинарий, то я считаю, что это люди, которые могут быть частью этого батальона, они реально будут защищать.

Еще 15 лет назад, или даже 20, пробовали так вот Лавру взять, там тоже что-то не подписывали, так там была такая охрана – вышли монахи большие, что ни милиция, ни СБУ этим решили не заниматься…

Мы должны понимать, что это агентура Москвы. Очень много там людей, и они будут защищаться, в том числе нелинейными способами. Иным образом, я говорю о том, что они могут применить не только, как они показывали на Житомирщине или Хмельнитчине, просто тумаки какие-то. Я думаю, реально заехали подготовленные, если это спецназ, то достаточно 10-15 людей, чтобы разогнать любой митинг…

В Киеве несколько монастырей – и женский, и мужской, – очень много храмов просто в парках. И все эти – Московского патриархата. 180 храмов, там есть священники, и они в определенное время, они точно имеют какое-то руководство Московского патриархата, и они в определенное время могут что-то сделать.

Мы это должны понимать – кроме того, что они просто информируют кого-то о чем-то, но они могут выйти и что-то сделать», – поделился своими фантазиями Богуш.

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