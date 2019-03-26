В Киеве боятся в ходе выборов «промайданить» Левобережье Украины

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президентские выборы на Украине выпадают на тёплые весенние дни, которые в совокупности с нестабильной политической ситуацией могут привести к затяжному майдану.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политик и кандидат в президенты Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры про обострение на фронте, про планирование обострения, про подрывы метро и так далее – всем этим сейчас наполняют общество. Людей готовят к какому-то из возможных вариантов, но первый из этих вариантов – это вбить людям в голову, что единственное спасение – это голосовать только за действующего.

В первом туре есть за кого голосовать! Надо голосовать за ценности, носителями которых являются люди в списке, перестаньте верить в эту дилемму – те, кто может быть и кто не может быть. Там хватает, за кого голосовать, потому голосуйте даже не умом, а мудростью. Потому что умный думает, как выбраться из идиотской ситуации, а мудрый в неё никогда не попадает», – заявил украинский кандидат.

«Запомните! Что бы ни было на улице, нам нужно выйти сильнее из этой ситуации, ибо ещё не хватало, чтобы всё это переросло в бесконечный «рейвах» (беспорядочная беготня, разбрасывание, в данном случае – майдан – ред.) Кстати, впервые весной на Украине это возможно, весной становится теплее, это не осень, когда холодно. Мы можем положить начало такому «рейваху», что потом будем думать, куда левая сторона Днепра делась», – добавил Бессмертный.