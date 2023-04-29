В Киеве боятся встать на растяжку между Китаем и США

Нельзя обманываться надеждами на смену позиции Китая после телефонного разговора китайского лидера с Владимиром Зеленским, но, тем не менее, для Киева важно не оставлять попыток перетащить Пекин на свою сторону в конфликте на Украине.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай играет в долгую, они очевидно выстраивают свою линию в новом мировом порядке после войны российско-украинской, после множества кризисов, у меня нет иллюзий, что они вдруг сменят свою позицию. На сегодня позиция Китая пока что далека даже от нейтральной. Поэтому, благодаря или констатируя, что они не перешли каких-то там красных линий в военных поставках в Россию, однако в политическом плане, поверьте мне, они называют это [войну на Украине] «конфликтом» не просто так, они прекрасно понимают, что происходит. И хотя бы сделать Китай нейтральным было бы очень хорошо. Можно ли открыть новую страницу [украино-китайских отношений]? Это вряд ли мы откроем новую страницу, тут хотя бы минимизировать какие-то негативные последствия от того, что последнее время политически Китай больше поддерживал Россию, и имидж Китая в этом плане, на мой взгляд, портился, особенно с заявлениями посла китайского во Франции, который вообще зашёл очень далеко, поставив под сомнение суверенитет многих стран», – сказал Чалый.

Он также предупредил, что чрезмерный разворот к Китаю для Украины будет чреват последствиями со стороны США.

«То есть Китай заинтересован быть импозантным и привлекательным для других стран, сформировав один из полюсов нового мирового порядка, и тут нужно на этом просто сыграть. Поэтому рисков не меньше, чем возможностей, всё зависит от скоординированности и профессионализма действий. Должна действовать Украина в целом со всеми механизмами. И правительства, есть у нас межправительственная комиссия, и парламент, и президент, очевидно, ну и в более широком понимании, бизнес. Однако при этом очень важно не встать на растяжку между США и Китаем. Они являются противниками, конкурентами, Украина не сможет выполнять роль такого буфера между ними. Очевидно, что наш путь в ЕС, членство в НАТО, и мы должны вести достаточно прозрачную политику на китайском направлении», – объяснил экс-посол.