02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Киеве будут судить Парубия
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску против спикера Верховной Рады Андрея Парубия, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Суд открыл производство по иску народного депутата Виктора Вовка.
Истец просит признать противоправной «бездеятельность Парубия, так как он не вносит кандидатуру на должность руководителя Аппарата Рады и не предлагает парламенту принять соответствующее решение».
Суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре.
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