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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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В Киеве будут судить Парубия

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску против спикера Верховной Рады Андрея Парубия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Суд открыл производство по иску народного депутата Виктора Вовка.
Истец просит признать противоправной «бездеятельность Парубия, так как он не вносит кандидатуру на должность руководителя Аппарата Рады и не предлагает парламенту принять соответствующее решение».

Суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре.

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