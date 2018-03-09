09.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве бьют тревогу: От поддержки Украины отказался целый континент

Россия активно усиливает свои позиции на африканском континенте, в результате чего государства Африки голосуют в ООН в пользу РФ.

Об этом говорится в статье директора «Центра африканских исследований» Руслана Гарбара в газете «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, Россия занимает первое место в поставках странам Африки военной техники и вооружения, строит АЭС, помогает в космической отрасли, разрабатывает месторождения полезных ископаемых, строит заводы, что дает РФ поддержку со стороны африканских стран.

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«Подобное отношение к России показывает голосование в ООН резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму. Если в декабря 2016 года ее поддержали 9 стран Африки, то в декабря 2017 года – только 3 (из 50)», – пишет Гарбар.

Он также отмечает активное взаимодействие России и африканских государств на дипломатическом уровне – послы и руководство стран Африки регулярно посещают Москву, а российская сторона совершает обратные визиты.

«В 50 странах подсахарской Африки работают 35 посольств России. Кстати: Украина имеет 6 посольств. Соответственно в Москве имеют свои посольства 33 африканские страны. В Киеве – 3. В Москве постоянно находятся кто-то из президентов, премьер-министров, министров той или иной африканской страны… За все годы независимости ни один из президентов, премьер-министров Украины не был ни в одной стране подсахарской Африки. По большому счету этот регион отсутствует во внешней политике Украины. На сегодня функционируют только три полноценные посольства – в Сенегале, Нигерии, Кении. Так же как и их лидеры обходят Украину», – добавляет эксперт-международник.

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