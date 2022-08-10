В Киеве бьют тревогу: Россия навсегда отключает Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы

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Новости Украины

Россия начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.

Об этом в эфире пропагандистского национального телемарафона сообщил президент украинского Энергоатома Петр Котин.

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«Персонал Росатома передал на станцию ​​специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС… Это их план, и они начали его реализовать», – сообщил Котин.

Глава Энергоатома добавил, что после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме и она останется на российской частоте.

По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждены три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

5 августа украинцы обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. ВСУ серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус.

В Офисе Зеленского призвали ООН и МАГАТЭ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.