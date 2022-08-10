В Киеве бьют тревогу: Россия навсегда отключает Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы

10.08.2022  12:07 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 3358
 
Tехнологии, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Россия начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской.

Об этом в эфире пропагандистского национального телемарафона сообщил президент украинского Энергоатома Петр Котин.

Россия начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключения ее от украинской....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Персонал Росатома передал на станцию ​​специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС… Это их план, и они начали его реализовать», – сообщил Котин.

Глава Энергоатома добавил, что после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме и она останется на российской частоте.

По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждены три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

5 августа украинцы обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. ВСУ серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус.

В Офисе Зеленского призвали ООН и МАГАТЭ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть