В Киеве бьют тревогу: Собиратель земель русских Путин объединяет русский народ

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Каждый владелец украинского паспорта, который получил российское гражданство, – это якобы убитый гражданин Украины.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил представитель Уполномоченного Верховной рады по правам человека «в Луганской и Донецкой областях» Павел Лисянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже зарегистрировали законопроект, которым предлагают в РФ выдавать по упрощенной системе, как они это делают в ОРДЛО, российское гражданство украинцам и белорусам без отказа от их основного гражданства, чтобы делать картинку. Концепция изменилась: если раньше Путин был собиратель земель русских, то теперь его политтехнологи подстроили ему концепцию, чтобы он был объединитель народа русского. Для того чтобы потом через этот народ, через всех паспортизированных людей (которые не понимают, что они сделали – влияние, информация) Чтобы потом, через них влиять и предъявлять политические претензии странам, на которые они влияют», – объяснил представителя офиса украинского омбудсмена.

«Понимаете, что происходит – уже 705 тысяч паспортов РФ, это на конец 2019 года. Это фактически убили 705 тысяч граждан Украины. Понимаете? Если завтра Кремль скажет: отказывайтесь от украинского гражданства, то на 705 тысяч граждан Украины станет меньше. Нужно бороться за наших граждан», – призвал Лисянский.