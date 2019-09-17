В Киеве бьют в набат, чтобы Вятрович не получил увеличенный бюджет в 2020 году

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Институт национальной памяти может получить из государственного бюджета Украины в 2020 году 130 миллионов гривен, если госбюджет будет принят парламентом в его нынешнем виде, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Такая сумма заложена в проекте главной сметы Украины на финансирование пропагандистской организации, деятельность которой вызывает контроверсионные отклики как на Украине, так и за рубежом. Напомним, руководит УИНП Владимир Вяитрович, чиновник, не прошедший в ВР по спискам партии “ЕС” Петра Порошенко.

“Все обсуждают бюджет. В нем очень много странного, непонятного и откровенно мутного. А есть кое-что банально возмутительное. Например, на Институт нацпамяти Вятровича предусматривается потратить 130 млн. грн. При том, что в прошлом году в бюджет закладывалось 105 млн грн., а до этого 57 млн грн. В бюджете 2017 года было “всего-то” 27 млн. грн”, – пишет в соцсети киевский пиарщик Денис Гороховский.

“Если бы у всех росли доходы, как у Вятровича, украинцы по уровню жизни уже догнали бы Польшу”, – добавляет в соцсети еще один киевский журналист Дмитрий Коротков.

Ранее нардеп от партии “Слуга народа”, популярный блогер и публичный оппонент Вятровича Макс Бужанский заявлял, что директор Института национальной памяти ворует деньги из бюджета.

«Там нет никакой идеологии. Его (УИНП- Ред) глава Владимир Вятрович ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками —близкими родственниками», — говорил нардеп.

По информации из Офиса президента Украины, чиновники канцелярии Владимира Зеленского с момента избрания нового главы государства обращались в учреждение Вятровича всего один раз.