08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Религия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Киеве бывший генпрокурор Азербайджана пикетировал СБУ, требуя “прекратить давление на мусульман”


Адвокат Ибрагим Татиев провел одиночный пикет перед центральным офисом Службы безопасности Украины на улице Владимирской, 33 в Киеве с требованием прекратить “давление на мусульманские общины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Видео с обращением Татиева выложено на Youtube.

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Татиев с плакатами на украинском, русском и английском языках пикетировал центральный вход в здание СБУ, периодически меняя плакаты с надписями «СБУ провокує міжнаціональний і міжрелігійний конфлікти», «СБУ=КГБ?», «СБУ, хватит лить воду на мельницу России» и другими.

Также лн утверждает, что своими действиями “СБУ все больше становится похожа на ФСБ РФ”.

“Моя цель – привлечь внимание гражданского общества страны к противоправным действиям СБУ в отношении абсолютно демократической, патриотической организации – киевского Исламского культурного центра”, – заявил Татиев.

Как следует из открытых источников, Ибрагим Татиев — этнический азербайджанец, выпускник юридического факультета Киевского национального университета имени Т. Шевченко. В период президентства в Азербайджане Абульфаза Эльчибея Татиев занимал должность заместителя генерального прокурора этой страны.

Напомним, как сообал “ПолитНавигатор”, 5 марта сотрудники прокуратуры, СБУ и полиции взломали книжный магазин на территории Исламского культурного центра в Киеве на улице Дегтяревской и вынесли оттуда несколько экземпляров изданий, признанных в 2012 году Приморским судом Одессы культивирующими культ насилия. Обыски, в результате которых были выявлены те же издания, прошли в квартире библиотекаря Всеукраинской ассоциации общественных организаций «Альраид», а также в помещении школы ИКЦ.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины “Умма” Саид Исмагилов и глава ВАОО «Альраид» Сейран Арифов назвали обыск “провокацией”.

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