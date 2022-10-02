В Киеве чешут головы: Что делать, если Запад устанет спонсировать Украину?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские «патриоты» упиваются ролью Незалежной как анти-России, но не задумываются, что в определенный момент Запад может устать финансировать Киев, а самостоятельно существовать дотационной державе не на что.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко заявил эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Было несколько интересных публикаций (в западной прессе, в том числе – ред.), которые сводились к странной мысли, что Украина теперь вечно будет Анти-Россией, контрбалансом России. Считаю, что это – ошибочная и очень плохая идея, потому что мы не должны быть Анти-Россией. Это – полный бред. Это абсолютно деструктивная модель развития, когда мы берем одну страну, так как она ненавидит другую, теперь в этом будет смысл ее существования. Это прямой путь к тому, что мы будем просто маленькой Россией, которая ненавидит Россию большую. Где здесь развитие, инновации – вообще не вижу», – сказал украинский эксперт.

Куда важнее, по его словам, определиться с моделью будущего экономического развития страны, когда Запад устанет спонсировать Украину.

«Очень важно работать сегодня над этим. Нужно начать с месседжа о том, что в следующие пять лет будем дотационным государством. Мы будем зависеть от Запада. Это нужно сказать открыто. Но ключевое – обсудить, какое у нас видение постдотационной Украины, какая модель экономического развития? Западные страны первыми будут заинтересованы в том, чтобы дотировать нас не вечно. Они – устают, и на этом все заканчивается», – выразил обеспокоенность Куса.